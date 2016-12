Eine Weihnachtswelt aus 20.000 Lampen

Insgesamt 20.000 Lampen machen ein Haus entlang der Bundesstraße im weststeirischen Södingberg zu etwas ganz Besonderem: Hell erleuchtet erinnert das Christkindlhaus an eine Kulisse aus einem Weihnachtsfilm.

Alle Jahre wieder erstrahlt das Anwesen der Familie Krendl in Geisttahl-Södingberg in weihnachtlichem Glanz - zuvor wird jedoch fleißig geschmückt, getüftelt und geschraubt, denn erst im Dunkeln - wenn der Großteil der insgesamt 20.000 Lampen brennt - ist das Lampen-Kabel-Kunstwerk in seiner ganzen Dimension sichtbar, und eine andere glitzernde Welt tut sich im Garten der Familie Krendl auf.

Vom Dachfirst bis zum Biotop scheint es keinen Fleck zu geben, wo nicht ein Lämpchen für weihnachtlichen Zauber sorgt - und inmitten des Ganzen thront niemand Geringeres als das Christkind: „Obwohl sie rundherum den Weihnachtsmann haben, haben wir gesagt, wir bleiben beim Christkind. Das hat es, als wir jung waren, schon gegeben“, erklärt Hausherrin Heidi Krendl.

Ein Christkindlweg für alle

Aber nicht nur das Christkind, auch der von Kindergarten-Kindern gestaltete Adventkalender in Übergröße an der Hausfront sorgt für staunende Augen so mancher Vorüberfahrender. Daher legte die weststeirische Familie nun auch einen eigenen Christkindlweg für die zahlreichen Besucher aus Nah und Fern an.

Mit eigener Beschneiungsanlage

Mittlerweile hat man sogar seine eigene Beschneiungsanlage - damit ist in jedem Fall für weiße Weihnachten gesorgt. Dass all die Technik, die hinter der Weihnachtsbeleuchtung steckt, so ihre Tücken hat, nimmt Hausherr Ferdinand Krendl gelassen: „Das sind halt so Abendbeschäftigungen - und ein paar Ideen haben wir noch“, schmunzelt der Familienvater.