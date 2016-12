Mit Hand in Tischkreissäge geraten

Bei einem Arbeitsunfall in St. Ruprecht an der Raab im Bezirk Weiz ist am Dienstag ein Mann schwer verletzt worden: Der 53-Jährige war mit der rechten Hand in eine Tischkreissäge gekommen - vier Finger konnten gerettet werden.

Der 53-Jährige war in einer Tischlerei mit Arbeiten an einer Tischkreissäge beschäftigt, als sich plötzlich das Holzstück verkeilte.

Vier Finger gerettet

Der Oststeirer geriet mit der rechten Hand in das laufende Sägeblatt; nach der Erstversorgung wurde er ins LKH Graz eingeliefert, wo in einer sechs Stunden langen Operation vier Finger gerettet werden konnten.

Erst Ende voriger Woche trennte sich ein Mann bei einem ähnlichen Unfall in Semriach im Bezirk Graz-Umgebung eine ganze Hand mit einer Kreissäge ab: Auch sie konnte erfolgreich wieder angenäht werden - mehr dazu in Abgetrennte Hand wieder angenäht.