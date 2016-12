Über 80 neue Plätze für Kinderreha bewilligt

Auf Schiene ist der Ausbau der Kinderrehabilitation. Konkret geplant sind 52 zusätzliche Betten im Bezirk Murau. Die bestehende Einrichtung für Kinderreha in Judendorf-Straßengel bei Graz wurde bereits erweitert.

Bis vor wenigen Jahren noch ist die Kinderrehabilitation weitgehend vernachlässigt worden - mehr dazu in Mehr Reha-Plätze für Kinder gefordert (24.8.2015). Der Hauptverband der Sozialversicherungsträger reagiert nun mit der Schaffung neuer Plätze. Allein in der Steiermark wurden insgesamt 83 zusätzliche Betten für die Kinderreha bewilligt.

52 zusätzliche Plätze in Murau

Entstehen werden diese Plätze unter anderem in Wildbad-Einöd im Bezirk Murau. Dort wurde erst im Sommer die erste Familienreha eröffnet, in der auch Kinder mitbetreut werden - Erste Familienreha in Wildbad Einöd eröffnet (30.9.2016).

optima med Gesundheitstherme Wildbad

Bis Mai 2017 sollen in Wildbad-Einöd nun weitere 52 Betten explizit für die Kinderreha entstehen - 28 davon für Herz-Kreislauf Patienten sowie 24 für psychosoziale Rehabilitation: „Womit wir insgesamt im Bezirk Murau, glaube ich, einen ganz wesentlichen Impuls setzen konnten“, ist Gesundheitslandesrat Christopher Drexler (ÖVP) überzeugt.

Kosten werden aufgeteilt

Zuständig sein wird der Standort in Murau für die gesamte Versorgungsregion Süd, also für die Bundesländer Burgenland, Steiermark und Kärnten, sagt Drexler: „Damit sind alle für die Versorgungszone Süd vorgesehenen Kinderrehabilitationsbetten in der Steiermark. Das ist ein großer Erfolg für den Gesundheitsstandort Steiermark.“

Foto: Melbinger

Die Kosten für die neuen Betten werden gemäß einer Vereinbarung zwischen den Sozialversicherungen und den Ländern aufgeteilt. Bei einer normalen Rehabilitation erwachsener Patienten werden die Kosten von der Pensionsversicherungsanstalt getragen.

Bestehende Klinik bereits ausgebaut

Vorreiter in der Kinderrehabilitation war schon bisher die Klinik Judendorf-Straßengel in Graz, die bereits seit zehn Jahren eine eigenständige Abteilung in diesem Bereich führt. Hier wurden die Betten bereits im Juli von 24 auf 31 aufgestockt. Die Kinderreha-Plätze in Judendorf Straßengel stehen für Schlaganfallpatienten, Patienten mit angeborenen Erkrankungen oder auch Wirbelsäulenerkrankungen zur Verfügung.