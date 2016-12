Feuer in Wohnhaus und Betreuungseinrichtung

Am Mittwoch ist ein noch nicht fertiggestelltes Wohnhaus in Kirchbach-Zerlach im Bezirk Südoststeiermark in Vollbrand geraten. Wie auch beim Brand einer Betreuungseinrichtung in Graz-Umgebung wurde aber niemand verletzt.

Wie das Feuer in dem Wohnhaus eines 45-Jährigen ausbrechen konnte, blieb bis zuletzt noch unklar. Laut Zeugen stand es bereits beim Eintreffen der Feuerwehr gegen 4.00 Uhr morgens in Vollbrand.

Nachbarin schlug Alarm

Eine Nachbarin hatte das Feuer bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert: 36 Mann waren daraufhin mit sechs Fahrzeugen angerückt, niemand wurde verletzt. Die Höhe des Schadens war zuletzt noch nicht bekannt.

LFV Franz Fink

Adventkranz als Brandursache

Ausgerückt ist die Feuerwehr am Mittwoch auch zu einem Brand in eine Betreuungseinrichtung in Thal im Bezirk Graz-Umgebung. Eine Betreuerin dürfte vergessen haben, eine Kerze des Adventkranzes auszublasen. Daraufhin dürfte der hängende Kranz in den Morgenstunden zu brennen begonnen haben - er fiel zu Boden und entzündete eine Holzkommode.

Erst beim Aufsperren der Einrichtung bemerkte die Betreuerin den Brand und verständigte die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 16 Kräften anrückte, um das Feuer zu löschen. Verletzt wurde niemand, die Schadenshöhe stand bis zuletzt noch nicht fest.