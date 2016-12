Altlandeshauptmann Josef Krainer gestorben

Altlandeshauptmann Josef Krainer jr. ist am Freitag im Alter von 86 Jahren gestorben. Krainer war von Juli 1980 bis Jänner 1996 Landeshauptmann der Steiermark und prägte das Bundesland in hohem Maße.

„Traurigen Herzens muss ich davon Nachricht geben, dass Dr. Josef Krainer, Landeshauptmann der Steiermark von 1980 bis 1996, heute früh in seinem 87. Lebensjahr verstorben ist. Er hat für die Steiermark ein großes Lebenswerk vollbracht, für das wir ihm immer dankbar sein werden. Unser Land verliert einen großen Sohn der Heimat und ich einen väterlichen Freund, der mich bis zuletzt mit seinem Rat unterstützt hat. Unser Mitgefühl gilt in diesen Stunden seiner großen Familie, auf die er stolz war und die ihm in seinem schweren Leiden ganz besonderen Halt gegeben hat", so Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) in einer ersten Stellungnahme.

15 Jahre lang Landeshauptmann

Geboren wurde Josef Krainer am 26. August 1930 in Graz. Der „Joschi“, wie ihn viele Steirer auch nannten, entstammte einer politisch sehr aktiven Familie - war doch sein Vater Josef Krainer sen. von 1948 bis 1971 Landeshauptmann der Steiermark; 32 Jahre später sollte dann der junge Josef Krainer in die Fußstapfen des Vaters treten.

Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften - Krainer studierte unter anderem in Graz, den USA und in Italien - war er Generalsekretär der Katholischen Jugend, trat in den Bauernbund ein und wurde 1969 der Direktor der Organisation. Zehn Jahre später wechselte Krainer als Abgeordneter in den Nationalrat und wurde dann steirischer Landesrat - unter anderem für Land- und Forstwirtschaft. Nachdem sich die ÖVP bei der Landtagswahl 1981 gegen die SPÖ durchgesetzt hatte, wurde Krainer Landeshauptmann der Steiermark und blieb es bis 1996.

„Jetzt sind andere am Werk“

Mit dem Ausstieg aus der Politik zog sich Krainer auch mehrheitlich aus dem öffentlichen Leben zurück. In einem seiner seltenen Interviews anlässlich seines 70. Geburtstages begründete er diese Entscheidung: „Ich halte nichts von diesen Zwischenrufern der Nation - auf mich bezogen, sage ich. Das mag jeder halten, wie er will. Ich habe mir von vorneherein gesagt: Meine aktive politische Laufbahn habe ich beendet, jetzt sind andere am Werk. Das ist sozusagen nicht mehr meine Zeit und meine Stunde - und daran habe ich mich gehalten.“

Ein Mann, der die Steiermark prägte

Während seiner Zeit als Landeshauptmann gab es mehrere richtungsweisende Projekte, etwa die Weiterführung der Süd- und der Pyhrnautobahn mit dem Plabutschtunnel und den Bau der Schnellstraßen durch das Mur- und Mürztal. Auch wirtschaftlich prägte Josef Krainer jr. die Steiermark: So wurden unter anderem die Entschwefelungssysteme der kalorischen Kraftwerke Mellach und Voitsberg entwickelt.

In der Ära Krainer jr. wurde die Steiermark außerdem zum größten österreichischen Kulturzentrum außerhalb Wiens, entstanden doch das Kulturfestival sytriarte, der steirische herbst und auch das Freilichtmuseum Stübing. Einen Stempel hinterließ Josef Krainer jr. auch in der steirischen Landesverfassung: So wurde unter ihm der erste Rechnungshof eines Bundeslandes geschaffen.