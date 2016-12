Raubüberfall bei Halloween-Party aufgeklärt

Ein Räuber, der bei einer Halloween-Party in Hengsberg im Bezirk Leibnitz andere Gäste mit Pfefferspray überfallen hatte, konnte ausgeforscht werden. Der 19-jährige Südoststeirer ist geständig.

Der junge Mann war in der Nacht auf den 1. November mit der Maske des früheren US-Präsidenten Ronald Reagan auf die Party in einem Gasthaus in Hengsberg gekommen. Er sprühte mehreren Gästen Pfefferspray ins Gesicht und nutzte die entstandene Verwirrung, um zwei Damenhandtaschen zu schnappen. Danach flüchtete er mit seiner Beute und fuhr in einem silbergrauen Wagen davon. Mehrere Gäste wurden verletzt.

Vater fuhr das Fluchtfahrzeug

Hinweise aus der Bevölkerung haben nun zur Ausforschung des 19-Jährigen geführt - er ist geständig. Geholfen habe ihm laut Polizei sein 46-jähriger Vater, der das Fluchtfahrzeug gelenkt haben soll. Beide Männer wurden angezeigt.