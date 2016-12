Steiermark startet Initiative gegen Hasspostings

Hasspostings im Internet nehmen zu, und dabei sind immer häufiger auch Verstöße gegen das Verbotsgesetz zu bemerken. Die Steiermark sagt diesem Trend jetzt den Kampf an - mit einer Initiative, die unter anderem aufklären soll.

Auf vielen Seiten im Internet können Benutzer ihre Meinung kundtun, ohne dabei ihr wahres Gesicht zu zeigen oder ihren echten Namen preiszugeben: Ein Segen, aber auch ein Fluch, denn durch diese Anonymität im Internet kommt es auch vermehrt zu Mitteilungen mit beleidigendem oder strafbarem Inhalt.

ORF

Immer mehr NS-Verherrlichungen

In den vergangenen zwei Jahren habe sich die Anzahl der gemeldeten Hasspostings im Internet verdreifacht, sagt Daniela Grabovac, Leiterin der Antidiskriminierungsstelle Steiermark: „Was wir bemerken ist, dass spannenderweise in gewissen Foren mehr aufgestachelt wird als bei anderen. Facebook ist natürlich immer mit dabei. Momentan geht der Trend zu einer NS-Verherrlichung - starke Führer-Gedanken, KZ schönzureden, zu sagen, es war ja nicht alles so schlimm damals.“

Pflicht zur Namensnennung gefordert

109 Fälle wurden in den vergangenen zwölf Monaten an die Antidiskriminierungsstelle Steiermark gemeldet. Diese fordert daher die Einführung der so genannten „Klarnamenpflicht“: Das bedeutet, dass jeder, der in einem Forum mitdiskutieren möchte, einen Nachweis über seine wahre Identität liefern muss.

ORF

Eine Forderung, die auch Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) unterstützt: „Man darf nicht im Internet das Gefühl haben, das ist grenzenlos, und man kann Dinge sagen, weil man im geschützten anonymen Raum ist. Das ist man nicht. Das ist kein rechtsfreier Raum. Da darf man sich nicht alles erlauben, und das hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Jeder einzelne von uns kann etwas tun, indem wir Zivilcourage beweisen.“

Hashtag statt Anonymität

Künftig kann man das im Internet mit dem Hashtag #zeigdeingesicht# tun: So sollen Hasspostings aufgedeckt und Verfasser aufgefordert werden, ihren wahren Namen zu veröffentlichen.

Link: