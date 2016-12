Skiunfälle oft Folge der Selbstüberschätzung

Die Zahl der Skiunfälle in der Steiermark bleibt weiter hoch: Mehr als 6.000 dürften es auch heuer wieder sein, schätzt das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV). Ursache sind meist Selbstüberschätzung und zu schnelles Fahren.

In der vorigen Wintersaison zählte das Kuratorium für Verkehrssicherheit 6.300 Ski- und 1.100 Snowboardunfälle in der Steiermark - in der laufenden Saison dürften diese Zahlen in etwa gleich hoch bleiben, so die Einschätzung der Verkehrsexperten.

Die meisten Unfälle selbstverschuldet

Der Großteil der Unfälle - 93 Prozent - sind selbst verschuldete Stürze, sagt Peter Felber, KfV-Landesleiter: „Die Leute sind viel zu schnell unterwegs, und sie überschätzen ihr Fahrkönnen, sind auf falschen Pisten unterwegs.“

Zu Beginn der Saison sei das Unfallrisiko besonders hoch, sagt Felber weiter: „Auch beim Skifahren sollte man sich vorbereiten, man sollte ein bisschen trainieren, wandern gehen, laufen, damit man eine Kondition bekommt, weil sich die Leute ansonsten, wenn sie in den ersten Tagen auf der Piste sind, die Kondition nicht haben, und genau am Nachmittag müde werden, und wenn man sich anschaut, wann Unfälle passieren, dann sind sie am Nachmittag.“

Die meisten tragen bereits Helme

Bei all diesen Unfällen werden die Beteiligten meist so schwer verletzt, dass sie ins Spital müssen. Die häufigsten Unfallfolgen sind Kreuzbandriss, Unterschenkelbruch und Schulterverletzungen - Verletzungen, die teils vermieden werden könnten, und da spielt auch die Ausrüstung eine wichtige Rolle: Durchschnittlich 88 Prozent der Skifahrer tragen bereits einen Helm, 95 Prozent sind es bei Kindern.

Nicht zuletzt sollte auch die Schneebeschaffenheit nicht unterschätzt werden, sagt Sportfachhändler Harald Tscherne, und die Sportgeräte entsprechend zum Service gebracht werden: „Auf Kunstschnee kann die Kante schon nach einem Tag stumpf sein. Auf dieser sehr hart präparierten Piste ist die Kante eben das wichtigste Sicherheitsteil am Ski, weil nur mit einer geschliffenen Kante kann man ausweichen und stoppen“, so Tscherne.

