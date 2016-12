Heinz Erhardt bekam Anfrage aus Steiermark

Als Schauspieler hat er in den 50er Jahren seine größten Erfolge gefeiert: Heinz Erhardt. Sein Tod liegt mittlerweile fast 40 Jahre zurück, aber immer noch bekommt er Anfragen für Auftritte, zuletzt etwa aus der Steiermark.

Ihr Unternehmen sei „auf der Suche nach einem Showprogramm“, für ein „Kundenevent in der Steiermark“, soll die Mitarbeiterin eines Pharmaunternehmens in einer E-Mail geschrieben haben, mit der höflichen Frage, ob „Herr Heinz Erhardt“ Interesse an dem Auftritt habe. Das berichtet das Magazin „Der Spiegel“ in seiner aktuellen Ausgabe.

„Nicht mehr geeignet für Showauftritt“

Die Nachricht ging über die offizielle Homepage des verstorbenen deutschen Künstlers ein und erreichte dessen Erben. Und Erhardts Nachlassverwalterin, Enkelin Nicola Tyszkiewicz, antwortete dem Bericht zufolge auch umgehend. Ein Auftritt ihres Großvaters sei leider nicht mehr möglich, „da er bereits 1979 verstorben ist“ soll sie geschrieben haben. „Zudem wäre er mittlerweile fast 108 Jahre alt und wahrscheinlich nicht mehr so richtig geeignet für einen Showauftritt.“

dpa/A0009

Auftritt als Trickfigur geplant

Heinz Erhardt wurde im Februar 1909 in Riga geboren und starb 1979 in Hamburg-Wellingsbüttel. Seine größten Erfolge feierte der Komiker, Musiker, Dichter und Schauspieler in den 50-er Jahren als Hauptdarsteller in Filmen wie „Der müde Theodor“ oder „Was ist denn bloß mit Willi los?“

Auch wenn der beliebte Unterhaltungskünstler mit Showprogrammen mittlerweile nicht mehr dienen kann. Für ein Engagement wird Erhardt laut „Spiegel“ auch nach seinen Tod noch einmal zur Verfügung stehen: Denn ab dem kommenden Jahr soll er seine humoristischen Gedichte im Kindersender „Kika“ vortragen - als animierte Trickfigur.

