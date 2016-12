Wieder Pkw in Bachbett gelandet

In den frühen Morgenstunden des Freitag haben die Feuerwehren in Kleinlobming im Bezirk Murtal einen Autofahrer aus einem Bach gerettet. Erst am Donnerstag gab es in der Weststeiermark einen ähnlichen Unfall.

Der Mann war gegen 3.00 Uhr Früh mit seinem Auto von der Straße abgekommen; der Pkw durchstieß einen Holzzaun, stürzte etwa vier Meter eine Böschung hinab und landete schließlich auf dem Dach liegend in einem Bach.

Thomas Zeiler

Das Wasser war an der Stelle etwa einen halben Meter tief, der Mann konnte sich nicht selbst befreien. Die Feuerwehren stiegen mit Leitern zu dem Verletzten hinab und retteten den Mann über den Kofferraum des Autos; er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Betrunken mit Pkw in Bachbett gestürzt

Erst am Donnerstag war auch in Breitenbach im Bezirk Voitsberg ein Weststeirer mit seinem Auto in ein Bachbett gestürzt; der 29-Jährige war betrunken und ohne Führerschein unterwegs - mehr dazu in Betrunken mit Pkw in Bachbett gestürzt.