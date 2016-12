ORF-Friedenslicht leuchtet in der Steiermark

Am Freitag ist das Friedenslicht aus der Geburtsgrotte in Bethlehem im ORF-Landesstudio in Graz eingetroffen. Am 24. Dezember kann es unter anderem hier den ganzen Tag lang abgeholt werden.

Das Friedenslicht aus Bethlehem wurde längst zum Weihnachtsbrauch: 1986 wurde es zum ersten Mal von einem Kind aus Oberösterreich in der Geburtsgrotte in Bethlehem entzündet - mehr dazu in Das ORF-Friedenslicht aus Bethlehem (ooe.ORF.at). Mittlerweile wird es in rund 30 Ländern verbreitet; am Heiligen Abend leuchtet das Friedenslicht in ganz Europa als Sinnbild der Botschaft vom Weihnachtsfrieden.

Am Freitag brachten Vertreter der Feuerwehrjugend Großlobming aus dem Bereichsfeuerwehrverband Knittelfeld das Friedenslicht in das ORF-Landesstudio. Mehr als 100 Mitglieder der Feuerwehr- und Rotkreuz-Jugend lieferten es dann weiter in die steirischen Bezirke. Am 24. Dezember kann das Friedenslicht den ganzen Tag lang bei den Dienststellen von Feuerwehr und Rotem Kreuz sowie im ORF-Landesstudio in der Marburgerstraße 20 in Graz abgeholt werden.

