Von Stahlseil am Kopf getroffen - schwer verletzt

Am Donnerstag ist ein Arbeiter in Schöttl im Bezirk Murau von einem Stahlseil getroffen und schwer verletzt worden. Schwere Verletzungen trug auch ein Mann bei einem Arbeitsunfall in Rohrbach im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld davon.

Der 60-jährige Arbeiter aus Hartberg-Fürstenfeld war am Donnerstag mit einem Lattenaufzug rund drei Meter in die Tiefe gestürzt.

Mit Lattenaufzug in die Tiefe gestürzt

Er hatte vorgehabt, den durch ein Holzstück stehen gebliebenen Aufzug wieder in Gang zu bringen - dazu stand er auf dessen Plattform. Offenbar stand aber die Kette des Aufzugs nicht mehr unter Spannung: Nach der Entfernung des Holzstückes stürzte die Plattform samt Arbeiter rund drei Meter in die Tiefe. Beim Aufprall zog sich der 60-Jährige eine schwere Fersenverletzung zu - ein Rettungsdienst brachte ihn in das LKH Hartberg.

Stahlseil eines Seilkrans schnellte hoch

Ein weiterer Arbeitsunfall ereignete sich am Donnerstag in Murau: Ein 46-Jähriger war in einem Waldstück mit Holzarbeiten beschäftigt, als plötzlich das Tragseil eines Seilkrans emporschnellte und den Arbeiter am Kopf traf. Nach der Erstversorgung wurde der Schwerverletzte mit einem Rettungshubschrauber in das Deutsch-Ordens-Spital Friesach eingeliefert.