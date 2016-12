Fahrzeuge in Brand geraten - Insassen unverletzt

Zwei Pkws sind am Donnerstag gleichzeitig in Brand geraten: Ein Auto in Wagna im Bezirk Leibnitz fing während der Fahrt Feuer. Hierbei wurde jedoch - ebenso wie bei einem weiteren Pkw-Brand in Frürstenfeld - niemand verletzt.

Gegen 15.00 Uhr war ein 31-Jähriger aus Fürstenfeld mit seinem Pkw zu seiner Wohnung losgefahren. Bereits während der Fahrt hatten er und seine Mitfahrerin einen merkwürdigen Geruch im Fahrzeuginneren festgestellt. Als der 31-Jährige dann sein Fahrzeug in einem Carport abgestellt hatte, erkannte er, dass Rauch aus dem Motorraum kam.

Totalschaden am Fahrzeug entstanden

Daraufhin öffnete der 31-Jährige die Motorhaube und bemerkte Flammen im Motorraum: Er schob den Pkw aus dem Carport und versuchte den Brand mit einem Handfeuerlöscher in den Griff zu bekommen - jedoch ohne Erfolg.

Die in der Zwischenzeit mit 15 Einsatzkräften angerückte Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte so ein Übergreifen. Niemand wurde verletzt, am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Pkw mit Flüssiggasanlage in Brand geraten

Etwa zur selben Zeit ist auch auf der Landesstraße 67 in Wagna im Bezirk Leibnitz der Pkw eines 50-Jährigen während der Fahrt in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte ihn, musste jedoch ein Spezialfahrzeug für gefährliche Stoffe zum Brandort nachbeordern, weil in dem Pkw eine Flüssiggasanlage eingebaut war.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden und die B 67 musste im Zeitraum von 15.30 bis 17.00 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Personen kamen nicht zu Schaden.