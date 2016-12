Zwei Sportler bei Alpinunfällen schwer verletzt

Bei einer Skitour in Tragöß im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist am Freitag ein 33-Jähriger zu Sturz gekommen. Dabei zog er sich - wie auch eine Wanderin bei einem weiteren Alpinunfall in Frohnleiten - schwere Verletzungen zu.

Der Freizeitsportler aus Tragöß war gegen 10.00 Uhr mit seinen Tourenskiern am südlichen Rand des Hochschwabgebirges in Richtung Polstersattel im Bereich des Präbichls unterwegs gewesen. Plötzlich stürzte der Obersteirer im steilen Gelände und verletzte sich dabei die Schulter.

Er konnte aber noch aus eigener Kraft die Schutzhütte erreichen. Der Hüttenwirt verständigte die Bergrettung Tragöß, die die Erstversorgung durchführte. Im Tal wurde der 33-Jährige von einer Ambulanz des Roten Kreuzes übernommen und ins LKH Bruck/Mur gebracht.

Frau bei Wanderung gestürzt

Am Freitagnachmittag stürzte auch dann auch eine 26-Jährige bei einer Wanderung am Gschwendtberg in Frohnleiten im Bezirk Graz-Umgebung. Schwer verletzt verständigte sie selbständig die Rettungskräfte und wurde vom Roten Kreuz ins UKH Graz eingeliefert.