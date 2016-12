Steirischer Handel: Guter Umsatz in letzter Minute

Der große Kaufrausch vor Weihnachten ist zu Ende, die letzten Geschäfte zu und das Weihnachtsgeschäft 2016 vorerst gelaufen. Aber auch am Heiligen Abend freuten sich die Händler noch über gute Umsatzzahlen.

Manche Christkindl’n brauchen offenbar den besonderen Kick und kaufen erst in letzter Minute ein. In der Grazer Innenstadt und in den Einkaufszentren war am Vormittag des 24. Dezember daher noch überall geschäftiges Treiben angesagt.

Die meisten Geschäftsleute zeigen sich mit dem Last-Minute-Weihnachtsgeschäft am 24. Dezember zufrieden: „Der Supertag war aber gestern - der hat im Murpark alles Bisherige in den Schatten gestellt. Heute war auch sehr viel los - es sind diese typischen Last-Minute-Einkäufe; die Herren, die halt vorher keine Zeit hatten“, schmunzelt etwa Edith Münzer vom Grazer Murpark.

Parfums, Uhren und Schmuck zuletzt sehr beliebt

Besonders beliebt als Geschenke in letzter Minute seien übrigens Parfums, Uhren und Schmuck. Eher ruhig ist es heute im EKZ Weinland im Bezirk Leibnitz gelaufen - auch hier waren die letzten 14 Tage die umsatzstärksten: „Das Weihnachtsgeschäft hat bei uns eigentlich erst in den letzten 14 Tagen so richtig begonnen“, sagt Geschäftsführer Felix Bartolits, der sich sicher sei, dass dieses „die Handelsbilanz 2016 gerettet hat“. Etwas besser als im Vorjahr lief das Geschäft laut Leoben Cityshopping auch in Leoben.

Insgesamt sind die Kaufleute mit dem gesamten Weihnachtsgeschäft also zufrieden, „weil wir über den Erwartungen vom Vorjahr sind und auch ein besseres Geschäft gemacht haben. Im Gesamten können wir sagen: Es ist eine positive Bilanz gegenüber dem Vorjahr“, bestätigt Gerhard Wohlmuth, Sprecher der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer.

Start der Gutscheinsaison und Rückgaben

Doch mit dem Heiligen Abend ist das Weihnachtsgeschäftsgeschäft noch nicht ganz abgeschlossen: Ab Dienstag werden die vielen Gutscheine eingelöst undund unzählige Weihnachtsgeschenke umgetauscht.

