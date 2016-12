Hoher Schaden nach Großbrand in Eibiswald

In einem Wirtschaftsgebäude in Eibiswald im Bezirk Deutschlandsberg ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen auf den Dachstuhl eines benachbarten Wohnhauses über, beide Gebäude brannten nieder.

Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren hunderttausend Euro. Wie das unbewohnte Wirtschaftsgebäude in Brand geraten war, blieb bis zuletzt unklar. Gegen 00.00 Uhr hatten Nachbarn des unbewohnten Anwesens den Brand bemerkt und die Feuerwehr verständigt.

FF Hörmsdorf

Insgesamt sechs Feuerwehren rückten daraufhin mit 16 Einsatzfahrzeugen und etwa 65 Kräften aus. Als sie eintrafen, stand das Wirtschaftsgebäude bereits in Vollbrand. Der Dachstuhl des benachbarten Wohnhauses war ebenfalls in Brand geraten.

Fünfstundiger Löscheinsatz

Der Löscheinsatz dauerte rund fünf Stunden - sowohl das Wirtschaftsgebäude als auch das benachbarte Wohnhaus, das gerade erst fertig renoviert worden war, brannten komplett aus.

Nur wenige Stunden danach brannte auch ein Wirtschaftsgebäude in Weiz nieder - mehr dazu in Großbrand in Weiz: 18 Rinder gerettet (24.12.2016).