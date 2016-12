Feuerwehr warnt vor erhöhter Brandgefahr

Wenn endlich die Kerzen an der gedeckten Tafel, dem Adventkranz und am Christbaum brennen, sorgt das zweifellos für Weihnachtsstimmung - aber auch für erhöhte Brandgefahr. Die Feuerwehr warnt davor, diese zu unterschätzen.

Die heißesten Bereiche liegen außerhalb der gelbleuchtenden Flamme und entwickeln durchaus Temperaturen im Bereich von 600 bis 800 Grad Celsius. Diese Strahlungswärme kann dazu beitragen, dass sich Gegenstände – auch noch im Abstand von mehreren Zentimetern zur Flamme – entzünden können.

Zu keiner Jahreszeit ist das Brandrisiko in Wohnräumen so hoch wie rund um den 24. Dezember. Damit die Feiertrage nicht von Bränden überschattet werden, will der Landesfeuerwehrverband Steiermark auf einen sorgsamen Umgang mit Kerzen aufmerksam machen, durch den, so die Experten, zahlreiche Feuerwehreinsätze vermieden werden könnten. Demnach sollte man brennende Kerzen niemals - auch nicht kurz - unbeaufsichtigt lassen und nur in standfesten Kerzenständern verwenden.

Besondere Vorsicht ist in den Tagen nach Heiligabend geboten. Denn je trockener bzw. dürrer Zweige sind, desto höher wird die Brandgefahr an Adventkranz, Christbaum und Co.: „Dürre Bäume brennen wie Zunder, der Abbrand erfolgt mit rasanter Geschwindigkeit. Daher bald entfernen, keinesfalls mehr die Kerzen anzünden und immer einen Feuerlöscher bzw. Eimer mit Wasser in der Nähe bereithalten“, rät der Landesfeuerwehrverband in einer Aussendung.

Sicherheitsabstand beachten

Bereits beim Aufstellen des Weihnachtsbaumes sollte man für einen Sicherheitsabstand von mindestens 50 Zentimetern zu brennbaren Materialen wie etwa Vorhängen gesorgt haben. Halten Sie auch einen genügenden Abstand zum Heizkörper ein. Echte Kerzen sollten am Christbaum immer senkrecht befestigt werden und genügend Abstand zu den Zweigen halten.

Hermann Kollinger

Die Feuerwehr rät: „Stellen Sie den Weihnachtsbaum so auf, dass Ihnen im Falle eines Brandes das rasche Verlassen des Raumes ungehindert möglich ist. Ein Verzicht auf brennbare Stoffe wie Papier, Watte, Zelluloid und Zellwolle, wie auch von Spritzkerzen, ist von Vorteil.“

Vorsicht vor überlasteten Steckdosen

Bei elektrischen Lichterketten ist darauf zu achten, dass Steckdosen nicht überlastet werden. Vor Inbetriebnahme Anschlüsse und Kabel sorgfältig kontrollieren. Bei Schäden die Kette nicht mehr benutzen - es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses. Wer mit Kindern feiert, sollte diesen die Gefahr, die vom Feuer ausgeht, unbedingt verdeutlichen. Feuerzeuge und Streichhölzer sollten für sie dennoch unerreichbar aufbewahrt werden.

Im Falle des Falles – Ruhe bewahren

Sollte dennoch etwas passieren, ist die Feuerwehr unter dem Notruf 122 zu alarmieren. Wenn der eigene Löschversuch bis zu deren Ankunft misslingt, den Raum, das Haus oder die Wohnung sofort verlassen, Türen zum Brandraum schließen und andere Betroffene warnen.

