Sohn rettete Vater aus brennendem Haus

In einem alten Reihenhaus in Rottenmann im Bezirk Liezen ist in der Nacht auf Sonntag im Bereich des Dachstuhls ein Feuer ausgebrochen. Der 67-jährige Besitzer wurde laut Feuerwehr von seinem Sohn gerettet und sicher ins Freie gebracht.

Der Vater wurde mit einer leichten Rauchgasvergiftung in das LKH Rottenmann eingeliefert. Das Feuer war gegen 22.15 Uhr ausgebrochen - das Objekt brannte völlig aus. Zur Brandursache war bis zuletzt noch nichts bekannt.

HBI Walter Danklmeier, ÖA Beauftagter A06-Paltental

Fünf Feuerwehren standen im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Sie verhinderten ein Übergreifen des Feuers auf die angebauten Nachbarhäuser.