Zahlreiche Einbrüche am Heiligen Abend verübt

Zu zahlreichen Einbruchsdiebstählen ist es am Heiligen Abend in Graz gekommen: Unbekannte schlugen in der Innenstadt, Jakomini, Gries und Straßgang zu. Auch in einem Firmengelände in Bärnbach im Bezirk Voitsberg wurde eingebrochen.

Im Bürogebäude des Unternehmens entwendeten sie unter anderem mehrere Wertgegenstände und ein am Gelände abgestelltes Firmenfahrzeug. Sie hatten zwischen Freitag um 17.30 und 11.45 Uhr am Samstag eine Nebeneingangstür aufgebrochen, um sich Zutritt zu dem Bürogebäude zu verschaffen.

Anschließend durchsuchten die Unbekannten Büroräumlichkeiten und stahlen mehrere elektronische Geräte, Bargeld sowie vermutlich noch weitere Wertgegenstände. Die genaue Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Schmuck und Bargeld über 100 Euro gestohlen

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Heiligen Abend zwischen 16.45 Uhr und 17.15 Uhr in der Grazer Innenstadt: Die Täter brachen eine Tür auf und verschafften sich dadurch Zutritt ins Innere einer Wohnung. Anschließend durchsuchten sie die Räume und entwendeten Schmuck sowie Bargeld in der Höhe von über hundert Euro.

Über aufgebrochene Balkontüre in Wohnung gelangt

Eingebrochen wurde am Samstag auch in der Zeit von 15.00 Uhr und 19.45 im Bezirk Jakomini: Unbekannte waren vermutlich über eine aufgebrochene Balkontüre in die ebenerdig gelegene Wohnung eines Mehrparteienhauses gelangt. Beim Durchsuchen der gesamten Wohnung wurden vermutlich Bargeld und Schmuckgegenstände entwendet. Die genaue Schadenssumme war zuletzt noch unbekannt.

Drei Einbrüche im Bezirk Gries verzeichnet

Zu insgesamt drei Einbrüchen kam es währenddessen im Bezirk Gries: Zwischen 8.00 Uhr und 21.00 Uhr gelangten bisher unbekannte Täter durch das Aufbrechen der Eingangstüren in die verschiedenen Wohnungen und durchsuchten diese. Es konnten laut Polizei bisher keine Angaben zu den gestohlenen Gegenständen und der Höhe des Sachschadens gemacht werden.

Fenster gewaltsam geöffnet, um einzudringen

Unbekannte Täter gelangten zwischen 15.30 Uhr und 21.30 Uhr auch durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in eine Wohnung im Bezirk Straßgang und durchsuchten die gesamten Wohnräume nach Wertgegenständen. Angaben über gestohlene Gegenstände und die Schadenshöhe konnten auch in diesem Fall nicht gemacht werden.