Mitarbeiter täuschte Firmeneinbruch vor

Um an Bargeld und Computer zu gelangen, soll ein Arbeiter einen Einbruchsdiebstahl in einer Firma in Gössendorf im Bezirk Graz-Umgebung vorgetäuscht haben. Am 26. September war der Diebstahl angezeigt worden.

Insgesamt drei Laptops und mehrere tausend Euro waren dabei gestohlen worden. Beamte, die die Ermittlungen übernommen hatten, konnten am Tatort jedoch lediglich oberflächliche Einbruchsspuren an einem Fenster, aber keinerlei Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen in die einzelnen Räume feststellen. Die Firmenleitung bestätigte den Verdacht, dass es sich beim vorerst unbekannten Täter um einen Mitarbeiter handeln könnte.

Grazer legte vollständiges Geständnis ab

Daraufhin führten die Polizeibeamten umfangreiche Erhebungen durch, sammelten Indizien vom zeitlichen Ablauf bis hin zum Motiv. Dabei geriet ein 35-jähriger Arbeiter der Firma in dringenden Tatverdacht. Bei der Vernehmung legte er dann ein vollständiges Geständnis ab.

Der Grazer hatte demnach das Firmengeld zur Begleichung einer privaten Rechnung unterschlagen und nachträglich den Einbruch vorgetäuscht. Die entwendeten Laptops wurden bei einer freiwilligen Nachschau an seinem Wohnort sichergestellt und dem Eigentümer übergeben. Der fristlos entlassene Arbeiter wird auf freiem Fuß angezeigt.