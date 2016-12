Brand in Wirtschaftsraum: tausende Euro Schaden

Am Montagnachmittag ist ein Wirtschaftsraum aus Holz in Schwanberg im Bezirk Deutschlandsberg in Brand geraten. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro; verletzt wurde niemand.

Noch nicht ganz abgekühlte Asche dürfte am Dienstagnachmittag zu dem Brand geführt haben: Ein 49-Jähriger hatte sie am Sonntagmorgen von seinem Kachelofen in einen Blecheimer gefüllt und diesen anschließend zum Abkühlen ins Freie gestellt. Am nächsten Tag füllte er die Asche durch ein Kastaniensieb in ein Kompostsilo. Die übriggebliebene grobe Asche leerte er in einen Kunststoffeimer und stellte diesen im Freien an eine Holzwand des Wirtschaftsgebäudes.

Männer konnten Brand eigenständig löschen

Gegen 14.30 Uhr bemerkte der Mann dann Rauchgeruch. Unmittelbar darauf verständigte ihn sein Nachbar, dass das Wirtschaftsgebäude brenne. Mit Feuerlöscher und Gartenschlauch gelang es den beiden, den Brand noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte zu löschen. Niemand wurde verletzt; es entstand jedoch ein Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Euro.