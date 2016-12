Werbetafeln fielen auf 74-Jährige – schwer verletzt

Zwei Werbeaufsteller im Ausmaß von zwei mal sieben Metern sind am Dienstag auf eine Passantin in St. Lorenzen im Bezirk Bruck Mürzzuschlag gefallen. Dabei wurde die 74-Jährige schwer verletzt.

Wieso die Werbetafeln auf die Frau gefallen waren, war laut Rotem Kreuz bis zuletzt noch unklar. Sie trafen die gerade an ihnen vorübergehende Pensionistin an der rechten Körperhälfte und begruben sie unter sich. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen an der rechten Schulter.

Passanten leisteten Erste Hilfe

Andere Passanten halfen der 74-Jährigen aus den Tafeln und leisteten Erste Hilfe, bis die Einsatzkräfte eintrafen. Ein Notarzt brachte sie dann unter stabilen Kreislaufverhältnissen in das LKH-Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur.