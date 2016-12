Gehirnregionen: Menschen rechnen verschieden

Dass Menschen beim Rechnen unterschiedliche Gehirnregionen aktivieren, hat nun eine Grazerin erforscht: Während manche über das Sprachzentrum rechnen, benutzen andere das Zentrum für die Bearbeitung visueller Informationen.

Drei und drei ist sechs - so weit, so gut. Es gibt aber Schüler, die sich solche - und viel schwierigere - Kopfrechnungen vorsagen, und andere, die sie sich auf Papier geschrieben vorstellen. Die beiden Rechentypen aktivieren neben den Arithmetik-Zentren verschiedene Gehirnregionen, kommen laut der Grazer Psychologin Anja Ischebeck aber gleich gut zum Ergebnis.

In einem vom österreichischen Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projekt hat sie mit bildgebenden Methoden beobachtet, welche Areale im Kopf von Menschen beim Rechnen aktiv werden. „Es gab Versuchspersonen, die sagten, sie haben die Rechnungen im Geiste vor sich hergesprochen und welche, die angaben, dass sie diese wie auf einem Notizzettel vor sich sehen“, so Ischebeck, die am Institut für Psychologie der Universität Graz forscht.

Methoden-Auswahl erfolgt intuitiv

Tatsächlich schalteten sich bei den einen Sprachareale ein und bei den anderen Gehirnregionen für die Bearbeitung von visuellen Informationen. Die Rechenleistung unterschied sich aber nicht je nach Denktypus, und bei Visualisierern als auch Verbalisierern waren die Arithmetik-Zentren in gleichem Maß aktiv. „Nach verschiedenen kognitiven Stilen zu unterscheiden war in den 1980er-Jahren sehr ‚in‘, geriet dann aber rasch in Vergessenheit“, erklärte Ischebeck.

Laut den neuesten Erkenntnissen wohl durchaus zurecht. Im Unterricht müsse man daher nicht auf die verschiedenen Rechenstrategien der Schüler eingehen. Jeder picke sich wohl intuitiv jenen Stil, der ihm am besten passt - das solle man nicht von außen beeinflussen.

