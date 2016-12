Neues Jahr bringt zwei neue Spitalsverbünde

Mit 1. Jänner 2017 steigt die Zahl der Spitalsverbünde innerhalb der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft auf acht. Zu den bereits bestehenden kommen zwei weitere Verbünde dazu.

Gründe für die Verbünde sind, laut Krankenanstaltengesellschaft der medizinische Fortschritt, die demografische Entwicklung, das Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz und die Ärzteausbildungsordnung.

LKH Weststeiermark, LKH Südsteiermark

Konkret geht es um die Landeskrankenhäuser Deutschlandsberg und Voitsberg, die ab Jänner als LKH Weststeiermark geführt werden und um die Landeskrankenhäuser Bad Radkersburg und Wagna, die in Zukunft zum LKH Südsteiermark zusammengeschlossen werden. Vorteile sollen die Verbünde nicht nur bei der Ausbildung von medizinischem Personal bringen, sondern auch für Patienten und Patientinnen, so der Vorstandsvorsitzende der KAGes, Karlheinz Tscheliessnigg: „Für den Patienten hat es den Vorteil, dass der Arzt vor Ort wieder die nötige Anzahl an Fällen hat um im Training zu bleiben und auch um diesen Fall zu lernen. Wenn man etwas nur ein Mal in der Woche oder gar ein Mal im Monat mache, kann ich es nicht so gut, wie jemand, der das drei Mal am Tag macht.“

Neues Fach „Orthopädie und Traumatologie“

Ein weiterer Grund für die Zusammenschlüsse ist die dadurch geschaffene Möglichkeit Fachpersonal für das Fach „Orthopädie und Traumatologie“ auszubilden, sagte Tschelissnigg: „Mit 1.1.2017 werden wir die Ersten in Österreich sein, die dieses neue Fach in unserer Universitätsklinik vorhalten und wir wollen durch die Verbünde, wie etwa Wagna-Radkersburg, Unfallchirurgie in Wagna und Orthopädie in Radkersburg, zusammenbringen und dort kann dann die Ausbildung der Unfallchirurgen auf der Orthopädie und umgekehrt durchgeführt werden.“

Operative Vollversorgung und Altersmedizin

Es sei eine Qualitätssteigerung durch Kompetenzkonzentration, so Tscheliessnigg. Am Standort Deutschlandsberg beispielsweise wird künftig rund um die Uhr eine operative Vollversorgung gewährleistet, am Standort Voitsberg hingegen eine chirurgische Ambulanz von 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr. Dafür erhält Voitsberg ein neues Zentrum für Altersmedizin sowie eine vollwertige internistische Intensivstation. Im kommenden Jahr wird unter anderem der bereits bestehende Verbund von Knittelfeld und Judenburg um die Stolzalpe erweitert.

Acht Verbünde, 13 Landeskrankenhäuser

Die KAGes betreibt das Projekt „Spitalsverbünde“ seit Jahren und ist laut eigenen Angaben österreichweiter Vorreiter in diesem Bereich. Den ersten Spitalsverbund gab es mit dem LKH Judenburg-Knittelfeld bereits im Jahr 1997. Weitere bereits bestehende Verbünde sind das LKH Hochsteiermark, das LKH Graz Süd-West, der „Krankenanstaltenverbund LKH Mürzzuschlag-Mariazell“, der „Krankenanstaltenverbund Rottenmann-Bad Aussee“ und der „Krankenhausverbund Feldbach-Fürstenfeld. Die KAGes beschäftigt in 13 Landeskranken¬häusern an 23 Standorten und in vier Landespflegezentren mehr als 17.000 Mitarbeiter.