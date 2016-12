Ladestation für Staubsauger löste Brand aus

Zu einem Wohnungsbrand ist es am Mittwoch im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld gekommen. Die Polizei vermutet als Brandursache eine defekte Ladestation eines Saugroboters.

Zu dem Brand kam es laut Polizei Mittwochvormittag in Schachen bei Vorau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Zum Zeitpunkt des Feuers befand sich die Bewohnerin, eine 27 Jahre alte Frau, in der Wohnung.

Bewohnerin wurde ins Spital eingeliefert

Die 27-Jährige bemerkte Brandgeruch und lief in den Keller um dort einen Feuerlöscher zu holen, teilte die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mit. Währenddessen dürfte das Feuer selbst erloschen sein. Die in der Zwischenzeit alarmierte Freiwillige Feuerwehr Vorau rückte mit 27 Kräften und fünf Fahrzeugen aus und führte die Nachsicherung durch. Die 27 Jahre alte Bewohnerin wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Spital eingeliefert.

Beim Brand wurden die Wohnzimmereinrichtung, der Boden und einige Elektrogeräte durch Rußablagerungen beschädigt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.