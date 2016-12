Ex-Freundin mit Messer attackiert

In Arnfels, Bezirk Leibnitz, ist in der Nacht auf Donnerstag ein Beziehungsstreit völlig eskaliert. Ein 18 Jahre alter Mann attackierte seine Ex-Lebensgefährtin und deren Freundin mit einem Messer. Er bedrohte die beiden mit dem Tod.

Der 18 Jahre alte mutmaßliche Täter stamt aus Algerien und wohnt laut Polizei in Wien. Mittwochabend, gegen 23.15 Uhr suchte er seine ehemalige Lebensgefährtin in deren Wohnung in Arnfels in der Südsteiermark auf um mit ihr zu reden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Ex-Freund brach Wohnungstür gewaltsam auf

Da die Freundin die Wohnungstür nicht öffnete brach der 18-Jährige die Tür gewaltsam auf und gelangte so in die Wohnung, in der sich die Ex-Freundin und eine Freundin von ihr befanden. Die beiden Frauen verständigten sofort die Polizei. Grundlos schlug der 18-Jährige seiner Ex-Lebensgefährtin mehrfach ins Gesicht und deren Freundin auf den Hinterkopf. Danach randalierte er und bedrohte die beiden Frauen, ein Küchenmesser in der Hand, mit dem Umbringen.

Nachdem sich der 18-Jährige selbst mit dem Küchenmesser an der Brust und mit einem Wasserglas am Kopf und an der rechten Hand verletzt hatte, warf er das Messer auf den Boden. Mit einem weiteren Messer bedrohte er erneut die beiden Frauen. Die mittlerweile eingetroffenen Polizisten nahmen den 18-Jährigen schließlich fest. Bei der Erstversorgung im LKH Wagna wurde bei ihm eine oberflächliche Schnittverletzung festgestellt.

Die 26 Jahre alte Ex-Freundin erlitt bei der Attacke Verletzungen unbestimmten Grade, deren anwesende Freundin blieb unverletzt. Der Tatverdächtige wird nach Abschluss der Ermittlungen in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Die beiden Messer wurden sichergestellt.