MCG bilanziert trotz Startproblemen positiv

Rund 450 Veranstaltungen und mehr als eine Million Besucher: Die Messe Congress Graz BetriebsGmbH (MCG) kann heuer trotz Startschwierigkeiten und Großinvestitionen positiv bilanzieren. Etliche Konzerttermine stehen auch schon für 2017 fest.

Ob im Congress Graz, am Messegelände, in der Stadthalle oder in Merkur Arena und Stadion: Als Gruppe gesehen weise die MCG im Jahr 2016 ein positives Ergebnis aus, sagt MCG-Chef Armin Egger: „Das war ein holpriger Start mit gewissen Dingen, wir merken auch die Konjunktur, aber insgesamt können wir ein sehr gutes Jahr abschließen.“

Drei Veranstaltungen pro Tag

Insgesamt gab es in diesem Jahr rund 450 Veranstaltungen am Messegelände in Graz, die laut Egger von rund 1,2 Millionen Gästen besucht worden seien. Unterm Strich habe es über 800 Veranstaltungstage gegeben: „Das heißt umgerechnet fast drei Veranstaltungen pro Tag über das Jahr gesehen und ich glaube, das ist eine ganz ordentliche Bilanz und Gott sei Dank auch eine positive.“

MCG/Wiesner

Von einem Typ Veranstaltung allein könnte die MCG aber nicht leben, sagt Egger, wichtig sei ein bunter Mix. Dazu gehörten im Jahr 2016 in Summe 13 Messen, darunter auch die zwei großen Publikumsmessen im Frühjahr und im Herbst - mehr dazu in Grazer Herbstmesse lockte 70.000 Besucher an (4.10.2016).

Daneben gab es ein breites Spektrum an Kongressen und Seminaren sowie an Entertainmentveranstaltungen, „wo wir von Theateraufführungen über klassische Konzerte, Openair-Konzerte, bis hin zu den Komikern und zum Zirkus quer durch die Bank anbieten, um ein möglichst breites Publikum in Graz, in der Steiermark und auch über die Grenzen hinaus anzusprechen“, so Egger.

20 Millionen Euro für Stadionbau

Das Jahr 2016 war bei der MCG aber auch von Großinvestitionen geprägt, vor allem rund um die Sportstadien in Liebenau: „Wir haben den Grazer Congress stark renoviert, aber die größte Bautätigkeit war ohne Zweifel im Eisstadion und im Fußballstadion, wo wir dieses Jahr rund 20 Millionen verbaut haben.“

MCG/Krug

Und auch kommendes Jahr werde es laut Egger noch einige Baustellen geben. „Wir sind rund um das Eisstadion noch nicht ganz fertig. Wir wollen dort eine Trainingshalle noch hinbauen und wir werden auch noch gewisse Adaptierungen im Fußballstadion vornehmen.“ Auch im Grazer Congress und am Messestandort selbst werde weiter inevstiert.

Von Bocelli bis zum Hundeflüsterer

Auch viele Verstaltungstermine stehen für das Jahr 2017 bereits fest. Unter anderem wird auf dem Grazer Messegelände der italienische Sänger Andrea Bocelli zu Gast sein und ein Openair-Konzert geben. Und auch einige Termine in der Stadthalle sind schon fixiert: „Die Andrea Berg wird wieder gastieren in der Stadthalle, der Paul Pizzera wird wieder da sein und um ein ganz anderes Metier zu nennen, der berühmte US-amerikanscsche Hundeflüsterer Cesar Millan wird eine Gastveranstaltung hier bei uns durchführen.“

ORF

Silvesterstadl zum Jahreswechsel

Den krönenden Abschluss in diesem Jahr gibt es am 31. Dezember mit dem Silvesterstadl in der Grazer Stadthalle, der live auch im Hauptabendprogramm im Fernsehen übertragen wird. Moderiert wird die Show von Jörg Pilawa, als Stargäste mit dabei sind Stars wie Nik P., die Paldauer, DJ Ötzi oder die Edlseer, aber auch die Spider Murphy Gang, Willy Astor und Bauchredner Tricky Niki.

Link: