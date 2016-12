Steirische Ballerina auf weltweit größter Bühne

Der Friedrichstadt-Palast in Berlin gehört zu den größten Theaterbühnen der Welt und zum Ensemble gehört seit einigen Jahren auch die Steirerin Sofia Schabus aus Kumberg. Derzeit ist sie in der aktuellen Revue-Show „The One“ zu sehen.

Von der New York Times wird der Friedrichstadt-Palast in Berlin als „must-see“ für jeden Berlin-Besuch beworben. Über hundert Künstlerinnen und Künstler bespielen die größte Theaterbühne der Welt, darunter auch die 25-jährige Ballerina Sofia Schabus aus Kumberg bei Graz.

Mit drei Jahren im Ballettsaal

Sofia machte sich bereits als Dreijährige mit dem Balletttanz vertraut, mit neun Jahren wusste sie bereits,dass sie Ballerina werden will. Sie ging nach Wien ins Internat und wurde Schülerin an der Ballettschule der Staatsoper. Nach dem Abschluss zog es die Steirerin zuerst nach Hamburg und dann nach Dresden an die Semperoper.

ORF

Seit über drei Jahren in Berlin

Seit dem Jahr 2013 ist die 25-Jährige Ensemblemitglied im Friedrichstadt-Palast Berlin und schwebt dort über die 2.854 Quadratmeter große Bühne: „Friedrichstadt-Palast aus dem Grund, weil er einzigartig ist. Es gibt keine Alternative zum dem, was wir hier machen“, schildert die Kumbergerin ihre Arbeitswelt.

ORF

Umgekehrt schwärmt Ballet-Direktorin Alexandra Georgieva von Sofia Schabus: „Sie ist mit Liebe nund Herz dabei, das finde ich ganz toll, weil in diesem Haus zu arbeiten, dieser harte Rhythmus, jeden abend auf der Bühne zu sein, wirklich sich selbst zu motivieren, das finde ich nicht einfach.“

Sendungshinweis:

„Steiermark heute“, 29.12.2016

Maßgeschneidertes Kostüm vom Stardesigner

Gegründet wurde das traditionsreiche Varieté-Theater in Berlin 1918 vom österreichischen Theatermacher Max Reinhardt. Seither wird alle zwei Jahre eine große Revue-Show inzeniert. Aktuell läuft die Show „The One“, ein Mix aus Tanz, Gesang und Akrobatik.

ORF

Die rund 500 Kostüme dafür wurden vom Pariser Stardesigner Jean Paul Gaultier kreiert und dem Ensemble auf den Leib geschneidert, für Schabus ein besonderes Erlebnis: „Ich war total glücklich und Jean Paul Gaultier hat immer wieder gefragt: ‚Kannst du damit tanzen? Kannst du dich bewegen?‘ Also es war auch sein persönliches Anliegen, dass die Kostüme für die Show und die Choreographie funktionieren.“

Acht Shows pro Woche

Für die aktuelle Show steht Sofia Schabus derzeit acht Mal pro Woche auf der Bühne, was mehr als 500 Auftritten in den nächsten zwei Jahren entspricht.

ORF

Für Heimweh bleibe da nicht viel Zeit, sagt die Steirerin. Eine Woche in der steirischen Heimatgemeinde Kumberg sei im Sommer aber Pflicht: „Was ich genieße, wenn ich nach Hause komme, ist die Natur und natürlich das Essen. Gefülltes Backhendel gibt es immer.“ Kalorien, die sich bei der steirischen Ballerina wohl kaum auf die Hüften schlagen dürften.

Link: