Betrug mit Billig-Bettwäsche aufgeklärt

Nach meheren Betrügereien mit Billig-Bettwäsche in der Südoststeiermark konnte die Polizei eine 66-Jährige als mutmaßliche Täterin ausgeforscht werden. Die Frau hat den verursachten Schaden wieder gut gemacht.

Den letzten Betrug verübte die 66-Jährige Mitte Dezember in Radisch in der Südoststeiermark. Die Frau überredete ein betagtes Ehepaar zum Kauf von Bettwäsche, für die sie einen überteuerten Preis verlangte - mehr dazu in Ehepaar zahlte Wucherpreis für Billigbettwäsche (13.12.2016).

66-Jährige einschlägig vorbestraft

Nach umfangreichen Erhebungen konnten die Beamten eine einschlägig vorbestrafte 66-jährige Frau aus dem Bezirk Graz-Umgebung ausforschen. Bei den Einvernahmen zeigte sich die Beschuldigte geständig. Laut Polizei konnten insgesamt fünf Geschädigte ausfindig gemacht werden. Der Gesamtschaden beträgt 700 Euro, wurde den Beamten zufolge aber zur Gänze wieder gut gemacht. Die Beschuldigte wurde angezeigt.