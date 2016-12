Graz-Wahl: Frist für Wahlvorschläge endet

Bis spätestens Freitag müssen alle Fraktionen, die bei der Grazer Gemeinderatswahl am 5. Februar antreten wollen, ihre Wahlvorschläge abgegeben haben. Die meisten Listen wurden bereits eingebracht, noch offen ist die SPÖ-Liste.

ORF

Die bisher bei der Wahlbehörde eingebrachten Listen zeige: Sowohl ÖVP, als auch KPÖ, Grüne und FPÖ werden in allen 17 Bezirken bei der Wahl antreten. Die Grazer Grünen wollen auch in jenen fünf Bezirken antreten, in denen sie bisher nicht im Bezirksrat vertreten waren. Die Freiheitlichen waren zuletzt in drei Bezirksräten nicht vertreten und wollen dort nun ein Mandat holen.

ÖVP mit stark verjüngter Liste

Erst am Donnerstag reichte die ÖVP ihre Liste ein. Bürgermeister und Stadtparteiobmann Siegfried Nagl führt demnach die Liste als Spitzenkandidat an. Ihm folgen Stadtrat Kurt Hohensinner auf Platz zwei und Klubobfrau Daniela Gmeinbauer an dritter Stelle.

J.J.Kucek

Bereits an vierter Stelle findet sich die ehemalige Snowboard-Weltmeisterin Marion Kreiner. Auf dem letzten Listenplatz ist mit der Nummer 84 der Landesgeschäftsführer der Partei, Detlev Eisel-Eiselsberg, gelistet.

KPÖ, Grüne und FPÖ: Liste abgegeben

Die KPÖ hat ihre Listen bereits am Dienstag bei der Wahlbehörde eingereicht. Angeführt werden die Kommunisten von Spitzenkandidatin Elke Kahr. Tina Wirnsberger als Listenerste der Grazer Grünen hat mehr als 200 weitere Kandidaten auf Gemeinderats- und Bezirksebene hinter sich gereiht. Eingereicht wurde die Liste bereits vor Weihnachten. Die FPÖ zählt 96 Kandidaten auf der Gemeinderatswahl-Liste, womit alle möglichen Plätze ausgeschöpft wurden.

SPÖ/Milatovic

SPÖ wartet bis zum Schluss

Die SPÖ mit Spitzenmann Michael Ehmann wird ihre Gemeinderats-Liste mit 96 Kandidaten für die Gemeinderatswahl erst am letzten Tag der Frist, am Freitag, abgeben. Möglich ist die Einbringung von Listen an diesem Tag noch bis 17.00 Uhr. Danach werden die Vorschläge von der Stadtwahlbehörde geprüft. Bis Montag sind noch Ergänzungen oder Zurücknahmen bei den Wahlvorschlägen erlaubt. Die endgültig zugelassenen Listen sollen dann spätestens am 5. Jänner feststehen.