Metallklammer in den Oberschenkel geschossen

Bei einem Arbeitsunfall in Dorfviertel im Bezirk Weiz hat sich am Donnerstagnachmittag ein 20-Jähriger schwer verletzt: Mit einem Druckluftklammergerät schoss er sich eine Metallklammer in den rechten Oberschenkel.

Gegen 16.45 Uhr hatte der 20-Jährige mit einem Druckluftklammergerät Holzbretter am Geräteschuppen seines Anwesens befestigt. Als er auf einen Holzstaffel stieg, kam er aus Unachtsamkeit mit dem Druckluftklammergerät bei seinem rechten Oberschenkel an.

Sechs Zentimeter lange Klammer abgeschossen

Dabei wurde das Klammergerät ausgelöst - und eine 60 Millimeter lange Metallklammer in den rechten Oberschenkel des Weizers geschossen. Sein Vater verständigte die Einsatzkräfte.