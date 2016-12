Steirischer Sekt wird immer beliebter

Wenn zu Silvester die Korken knallen, sind auch viele steirische Flaschen dabei. Die Sektproduktion in der Steiermark steigt. Denn der hochpreisige, veredelte Wein hilft den Winzern über Krisen hinweg.

In der Villa Hollerbrand in Leibnitz, der Sektmanufaktur von Hannes Harkamp, wird Wein „versektet“ - so der Fachausdruck, um zum prickelnden Produkt zu kommen. Viele Winzer entscheiden sich für diesen Weg.

Denn trotz mehr Arbeitsaufwands bringt Sekt auch mehr Einnahmen: „Man sieht genau, dass sich viele Weinbauern mit dem Sekt beschäftigen und bewusst Grundweine machen - auch trotz dieses Frostjahres. Der Sekt muss sehr lange auf der Hefe verweilen, das dauert mindestens neun Monate - vielleicht ein, zwei Jahre - und somit kann man ein nicht so gutes Jahr leichter übertauchen“, so Hannes Harkamp.

Warten auf endgültige Reifung

Circa 200.000 Flaschen warten derzeit in einer nahe gelegenen Römerhöhle aus Kalkstein auf die endgültige Reifung. Das Klima dort ist optimal für die Lagerung. Hannes Harkamp ist übrigens der einzige Steirer, der nach der Champagnermethode produziert - das bedeutet, dass keine Kohlensäure zugeführt wird. Die Gärung erfolgt ausschließlich in der Flasche und nicht im Tank.

Mittlerweile lassen 60 Weinbauern bei Harkamp produzieren: „Jedes Jahr werden es mehr. Wir sind momentan bei 250.000 Flaschen für 60 Weingüter aus der Steiermark, dem Burgenland und Niederösterreich - und wir werden aufgrund der schlechten Ernte einen Dämpfer bekommen. Aber in den nächsten Jahren wird das noch wachsen.“

Steirischer Sekt sorgt für internationales Aufsehen

Während die 0,7-Liter-Flaschen maschinell jeden Tag gerüttelt werden, müsse das bei den großen Magnum-Flaschen von Hand gemacht werden. Viele dieser Sekte von steirischen Winzern sind preisgekrönt und sorgen bei internationalen Weinmessen für Aufsehen bei Sektliebhabern.

