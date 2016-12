Zwei Männer bei Arbeitsunfällen schwer verletzt

Bei Arbeitsunfällen am Freitag haben sich zwei Männer schwer verletzt: In der Südoststeiermark schnitt sich ein 40-Jähriger mit einer Motorsäge in den Fuß, in Hartberg-Fürstenfeld stürzte ein 49-Jähriger von einer Leiter.

Der 40-Jährige war am Freitagnachmittag dabei, einen bereits gefällten Baum im Ortsteil Aschau in St. Stefan im Rosental zu säubern, als er gegen 14.00 Uhr mit seiner Motorsäge abrutschte. Er schnitt sich in den Fuß und trug schwere Verletzungen davon. Nach der Erstversorgung vom Roten Kreuz Gnas wurde der 40-Jährige in das LKH Feldbach eingeliefert und dort stationär aufgenommen.

Leiter rutschte weg

Der 49-Jährige aus Hartberg-Fürstenfeld war gegen 12.00 in Burgau mit dem Einbringen von Hackschnitzel in einen Silo beschäftigt. Dabei dürfte jedoch das Einsaugrohr verstopft worden sein. Daraufhin lehnte er eine Leiter auf das Rohr, um gegen die Rohrkrümmung zu klopfen und die Verstopfung zu lösen. Doch die Leiter rutschte weg - aus rund zwei Metern Höhe stürzte der Mann zu Boden. Er wurde in das LKH Oberwart eingeliefert.