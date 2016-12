Schneeglatte Straße: Frontalkollision mit Lkw

Mehrere Verkehrsunfälle hat es am Freitag in der Steiermark gegeben: So wurde in Murau etwa ein Fußgänger angefahren; auf einer schneeglatten Fahrbahn in Deutschlandsberg kam es zur Kollision eines Kastenwagens mit einem Lkw.

Während eine vorläufige Unfallstatistik zu einer positiven Bilanz und einer sinkenden Zahl an schweren Verkehrsunfällen auf Österreichs Straßen kommt - mehr dazu in Unfallbilanz: Zahl der Verkehrstoten gesunken (31.12.2016), kam es am Freitag dennoch zu mehreren teils schweren Unfällen in der Steiermark.

So wurde etwa ein Fußgänger in Gleisdorf im Bezirk Weiz beim Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt. Gegen 11.00 Uhr war der 75-jährige Weizer auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums zu seinem abgestellten Fahrzeug gegangen, als er von dem herannahenden Pkw eines 44-Jährigen aus Hartberg-Fürstenfeld erfasst wurde. Der Verletzte wurde in das LKH Weiz eingeliefert, beide Beteiligten waren nicht alkoholisiert.

Schneeglatte Straße: Frontalkollision mit Lkw

Bei der Kollision eines Kastenwagens mit einem Lkw in Nassau im Bezirk Deutschlandsberg wurde der 27-jährige Lenker des Kastenwagens schwer verletzt. Gegen 8.40 Uhr war der Deutschlandsberger von Groß Sankt Florian nach Michlgleinz unterwegs gewesen, als er plötzlich auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern geriet.

Er kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Lkw eines 69-jährigen Deutschlandsbergers. Nach der Erstversorgung wurde der 27-Jährige mit schweren Verletzungen an beiden Händen ins LKH Deutschlandsberg eingeliefert. Der 69-Jährige blieb unverletzt. Am Kastenwagen entstand Totalschaden.

Zehn Meter über Böschung gestürzt

Nur leicht beschädigt wurde dagegen der Pkw einer Fahrzeuglenkerin, die - ebenfalls auf schneeglatter Fahrbahn - in der Nacht auf Freitag mit ihrem Auto von der Straße abgekommen war. Sie stürzte rund zehn Meter über eine Böschung, ehe sie auf den Rädern zu stehen kam. Knapp schlitterte sie neben einigen Bäumen vorbei - und blieb unverletzt.

Nach Kollision mit Transporter: Familie im Spital

Zu einer weiteren Kollision kam es Freitagfrüh in Öblarn im Bezirk Liezen: Beim Zusammenstoß eines Transporters mit einem Pkw wurden drei Personen verletzt, drei weitere blieben unverletzt. Kurz vor 8.00 Uhr war ein 53-Jähriger aus Deutschland mit seinem Pkw auf der L 712, Steiner Straße unterwegs gewesen. Beim Linksabbiegen wurde er vom Transporter eines 21-jährigen Liezeners überholt - es kam zur Kollision.

Der 53-Jährige, seine 52-jährige Gattin sowie deren 14-jährige Tochter wurden unbestimmten Grades verletzt. Um den von ihnen mitgeführten Hund kümmerten sich Einsatzkräfte der Feuerwehr. Nach der Erstversorgung wurde die Familie ins DKH Schladming eingeliefert. Der 21-Jährige sowie seine beiden Mitfahrer - eine 21-Jährige und ein 22-Jähriger - blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jedoch erheblicher Sachschaden.