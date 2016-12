Mann stirbt bei Lawinenabgang in Schladming

In den Schladminger Tauern ist am Silvestertag ein gebürtiger Grazer bei einem Lawinenabgang ums Leben gekommen. Der Skitourengeher war alleine unterwegs, löste ein Schneebrett aus und wurde von den Schneemassen mitgerissen.

Der 43 Jahre alte in Wien lebende Grazer war laut Polizei am Nachmittag auf den Krahberg Zinken aufgestiegen. Am Gipfel angekommen, entschloss er sich, die sogenannte Nord-Ost-Rinne abzufahren. Kurz unterhalb des Gipfels - in sehr steilem und felsigem Gelände - kam es dann zum Unglück.

Über 200 Meter lang mitgerissen

Der Grazer trat ein Schneebrett los und wurde 200 Meter durch das felsdurchsetzte Gelände mitgerissen, ehe er im Staubereich der Lawine liegen blieb. Ein weiterer Skitourengeher nahm den Lawinenabgang wahr und alarmierte die Bergrettung.

Notarzt konnte nur mehr Tod des Mannes feststellen

Der Rettungshubschrauber C14 rückte aus, Bergretter orteten den Verschütteten und gruben ihn aus. Für den Mann, der auch einen Lawinenrucksack bei sich hatte, kam aber jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Grazer feststellen.