19-Jährige bei Autounfall ums Leben gekommen

Eine Pkw-Lenkerin ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend in Kapfenberg, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, tödlich verunglückt. Die 19-Jährige war mit ihrem Auto in einen Bach gestürzt.

Die junge Frau war gegen 20.50 Uhr im Gemeindegebiet Kapfenberg auf der B 20 von Thörl kommend in Richtung Kapfenberg unterwegs gewesen, als sie plötzlich von der Fahrbahn abkam. Ihr Pkw prallte gegen einen Baum, woraufhin er in den Thörlbach stürzte, ehe er auf den Rädern zum Stillstand kam.

Rotes Kreuz Bruck/Kapfenberg, H. Schwaiger

Dabei erlitt die junge Bruck-Mürzzuschlagerin tödliche Verletzungen. Eine 20-Jährige, die am Beifahrersitz mitgefahren war, alarmierte die Einsatzkräfte. Sie selbst war unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung ins LKH Hochsteiermark in Bruck an der Mur eingeliefert worden. Die Bundesstraße 20 zwischen Kapfenberg und Thörl war von 20.50 Uhr bis 23.15 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.