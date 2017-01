Mann beging Fahrerflucht nach Alkounfall

Nach einem Auffahrunfall im Grazer Bezirk Gries hat ein 54-Jähriger am Sonntagabend Fahrerflucht begangen. In Liebenau konnte er jedoch gestoppt werden, wobei er sich der Amtshandlung widersetzte. Der Mann war alkoholisiert.

Gegen 18.00 Uhr war der Grazer mit seinem Pkw auf dem Karlauergürtel in östliche Richtung unterwegs gewesen. Bei der Kreuzung mit der Herrgottwiesgasse übersah er dann offenbar zwei vor der Ampel angehaltene Autos. Der 54-Jährige prallte mit seinem Wagen gegen das Heck des zweiten Pkw, der daraufhin gegen das Fahrzeug vor ihm geschleudert wurde.

Lenker ließ zwei Verletzte zurück

Bei dem Anprall wurden der Lenker des ersten Pkw sowie dessen Beifahrerin leicht verletzt. Sie begaben sich selbst in das LKH Graz. Der 54-Jährige setzte dennoch seine Fahrt, ohne an der Sachverhaltsdarstellung mitzuwirken, in südliche Richtung der Herrgottwiesgasse fort.

Kennzeichentafel am Tatort verloren

Der Lenker konnte von der Polizei jedoch rasch ausgeforscht und an seiner Wohnadresse angetroffen werden - seine Kennzeichentafel war zuvor nämlich am Unfallort zurückgeblieben.

Als die Beamten den betrunken wirkenden Mann zu einem Alkotest aufforderten, wurden sie von ihm beschimpft - einem Polizisten versetzte der 54-Jährige auch einen Schlag gegen den Hals, durch den dieser leicht verletzt wurde. Bei seiner Festnahme leistete der Verdächtige weiterhin Widerstand. Er wurde in das Polizeianhaltezentrum Graz eingeliefert.