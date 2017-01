Forstarbeiter von Baum getroffen

In Naintsch im Bezirk Weiz ist am Montag ein Forstarbeiter schwer verletzt worden. Der 45-Jährige war in einem Wald von einem rutschenden Baumstamm erfasst worden.

Am Montagvormittag war der 45-Jährige in unmittelbarer Nähe zu seinem Haus mit Windbrucharbeiten beschäftigt. Er schnitt mit einer Motorsäge eine etwa 30 Meter lange Fichte am Stock durch. Dabei rutschte der Baumstamm ab und schnellte gegen den Unterschenkel des Mannes.

Der schwer Verletzte verständigte mit dem Handy die Rettungskräfte selbst. Er wurde von einem Notarztteam und dem Rettungsdienst erstversorgt und anschließend vom Rettungshubschrauber zum UKH Graz geflogen.