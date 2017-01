Rauchverbot für Unter-18-jährige Steirer möglich

Im internationalen Vergleich ist Österreich führend bei jugendlichen Rauchern. Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) fordert daher ein Rauchverbot für Unter-18-Jährige. Steirische Experten unterstützen die Idee.

ORF.at/Christian Öser 27 Prozent der 15-Jährigen in Österreich geben in Umfragen an, zumindest einmal pro Woche zu rauchen. Und das, obwohl der Erwerb und Konsum von Tabakwaren eigentlich bis zum vollendeten 16. Lebensjahr verboten sind.

Auch Steiermarks SPÖ-Jugendlandesrätin Ursula Lackner, begrüße den Vorschlag. Schon im Herbst habe man auf Länderebene ein Rauchverbot für Unter-18-Jährige ausgelotet - es waren aber nicht alle Bundesländer für ein einheitliches Verbot zu haben. Sollte es Familienministerin Sophie Karmasin von der ÖVP aber gelingen, die Rauchverbotsgegner unter den Bundesländern noch im Frühjahr zu überzeugen, dann könne man in der Steiermark das Verbot in eine aktuelle Novellierung des steirischen Jugendschutzgesetzes aufnehmen. In dieser Novellierung sollen E-Shishas mit Tabakprodukten gleichgestellt werden.

Auch bei der Fachstelle für Suchtprävention VIVID spricht man sich für ein Rauchverbot für Unter-18-Jährige aus: „Nur in Österreich und noch zwei weiteren Ländern ist das noch nicht so geregelt. Alle anderen EU-Länder haben bereits ein Rauchverbot bis 18 Jahre. Hier ist es höchste Zeit, dass Österreich nachzieht“, sagt Waltraud Posch von VIVID.

„Nur bei den Jugendlichen anzusetzen, ist zu wenig“

Sie nimmt aber auch jene in die Pflicht, die Tabakprodukte verkaufen: „Das heißt, nur bei den Jugendlichen anzusetzen, die nicht konsumieren sollen, ist zu wenig. Wir müssen gleichzeitig auch ein Verkaufsverbot von Tabakprodukten an Jüngere mittransportieren. Auch das drückt einfach die Gefährlichkeit aus. Tabak ist ein hochgefährliches Produkt und so sollte man es auch behandeln.“

Dass sich gesetzlicher Nichtraucherschutz bei Jugendlichen positiv auswirken kann, zeigen Zahlen aus Deutschland. Haben dort 2007 noch 43 Prozent der 16- bis 19-Jährigen geraucht, waren es fünf Jahre später - nach Einführung des Rauch- und Zigarettenkaufverbots für Minderjährige - nur noch 21 Prozent.

