Tausende Beratungsgespräche der WK

Die Wirtschaftskammer Steiermark hat eine Bilanz über ihre Serviceleistungen im Jahr 2016 gezogen. Demnach sind mehr als 88.000 Beratungsgespräche geführt worden. Im Mittelpunkt standen Registrierkassenpflicht und Steuern.

Allein 3.000 Anfragen habe es laut WK Steiermark im Vorjahr zum Thema Registrierkassenpflicht gegeben. Mit mehr als 20.000 Anfragen war es auch der Bereich Steuern und Abgaben, zu dem von den Kammer-Mitarbeitern am häufigsten Auskünfte gegeben wurden. Dahinter folgen die Bereiche Wirtschafts- und Arbeitsrecht.

Großteil der Fragen sofort beantwortet

2016 habe sich laut Wirtschaftskammer auch gezeigt, dass vor allem Mittel- und Großbetriebe, also Firmen mit mehr als 50 Mitarbeitern auf die Experten der WK zurückgreifen. In diesem Bereich sind die Anfragen um fünf Prozent gestiegen. Zwei von drei Fragen können laut WK-Direktor Karl-Heinz Dernoscheg von den Service-Mitarbeitern sofort beantwortet werden.

Immer mehr Arbeitgeber zahlen Kurse

Bei den Punkten Freundlichkeit, Verlässlichkeit und Erreichbarkeit der Servicehotline gab es von den Kunden – also den Unternehmern – durchschnittliche Schulnoten von 1,1 bis 1,3. Die Zufriedenheit der Kunden sei demnach sehr hoch, so Dernoscheg.

Gefragt sei auch der Bildungsbereich: So seien im Talentcenter, das erst Mitte September den Betrieb aufgenommen hat, bereits mehr als 1.300 Tests durchgeführt worden. Rund 1.300 Studierende gibt es derzeit an der FH Campus 02 und die Nachfrage nach Studienplätzen sei groß: 1.1.60 Bewerbungen habe es für 488 Plätze gegeben.

Mehr als 40.000 Steirer haben 2016 das Angebot der WIFI genutzt und Kurse gebucht. 60 Prozent der Kursbesuche werden mittlerweile von den Arbeitgebern bezahlt. Außerdem gibt die Wirtschaftskammer bekannt, dass in der Steiermark derzeit 4.734 Jugendliche in das 1. Lehrjahr eingestiegen sind. Insgesamt werden knapp 15.500 Lehrlinge in 5.100 steirischen Betrieben ausgebildet.

Links: