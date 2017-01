Mann mit Faustfeuerwaffe in Lokal

In Graz-Jakomini hat am Montag ein alkoholisierter Mann mit einer Faustfeuerwaffe ein Lokal betreten. Die Polizei konnte im Haus des Mannes weitere Waffen sicherstellen. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen.

Der 28-Jährige betrat in den frühen Morgenstunden am Montag mit zwei Freunden ein Lokal in Graz-Jakomini. Im vorderen Bereich seines Hosenbundes steckte eine Faustfeuerwaffe, weshalb der Mann bei der Polizei angezeigt wurde.

Mehrere Schusswaffen zu Hause

Aufgrund der Personenbeschreibung konnten die Polizisten den 28-Jährigen im Lokal identifizieren und eine ungeladene Waffe sicherstellen. Der Mann war eindeutig alkoholisiert und gab bei der Befragung in der Polizeiinspektion Jakomini an, Inhaber einer Waffenbesitzkarte zu sein und weitere Schusswaffen zu Hause zu haben.

Vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen

Daraufhin stellte die Polizei am Wohnsitz des Mannes mehrere Faustfeuerwaffen, Langwaffen, Munition sowie illegales Waffenzubehör sicher. Da der 28-Jährige unbefugt eine Faustfeuerwaffe im alkoholisierten Zustand geführt hatte, wurde er als nicht mehr zuverlässig betrachtet. Die Polizei sprach gegen ihn ein vorläufiges Waffenverbot aus.

Aufgrund der Waffenbesitzkarte besaß der 28-Jährige sämtliche Waffen sowie die Munition legal. Wegen der sichergestellten Gewehrscheinwerfer sowie wegen dem unbefugten Führen einer Faustfeuerwaffe wurde der Verdächtige bei der Staatsanwaltschaft Graz angezeigt.