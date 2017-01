73-Jährige wurde angefahren - in Lebensgefahr

Eine Fußgängerin ist am Montag auf einem Schutzweg in Graz von einem Pkw-Lenker niedergestoßen worden und erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen. Der Fahrer hatte die Seniorin übersehen.

Der 24-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung wollte gegen 12.30 Uhr mit seinem Pkw vom Parkplatz eines Einkaufszentrums kommend in die Triesterstraße einbiegen. Zur selben Zeit überquerte die betagte Grazerin die Straße am dortigen Schutzweg.

Lenker von Sonne geblendet

Der Pkw-Lenker sei in diesem Moment von der tiefstehenden Sonne geblendet worden - er erfasste die Fußgängerin. Daraufhin wurde sie auf die Motorhaube des Fahrzeugs geschleudert und stürzte in weiterer Folge auf die Fahrbahn. Nach der Erstversorgung wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen.

Pkw kollidierte mit zwei Fußgängern

Auch in Leoben sind am Montag zwei Fußgänger verletzt worden: Gegen 17.00 Uhr hatte ein 28-jähriger Lenker seinen Pkw auf der Kärntner Straße stadtauswärts gelenkt, als die beiden Männer - ein 79-Jähriger und ein 54-Jähriger - die Fahrbahn ohne Schutzweg überqueren wollten. Trotz Vollbremsung konnte der Lenker den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Zeugen verständigten die Einsatzkräfte. Der Notarzt führte die Erstversorgung der Verletzten durch. Anschließend wurden sie in das Landeskrankenhaus Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur, eingeliefert.