Gemeinderatswahl Graz: ÖVP stellt Programm vor

33 Tage vor der Grazer Gemeinderatswahl hat der amtierende Bürgermeister und Spitzenkandidat der ÖVP, Siegfried Nagl, am Dienstag sein Programm präsentiert. Neben Sicherheit und Bildung setzt Nagl u.a. auf leistbares Wohnen.

Siegfried Nagl ist im Wahlkampf-Modus: Routiniert und angriffslustig gegenüber den anderen Parteien gibt er sich am Dienstagvormittag in der ÖVP-Zentrale auf dem Grazer Karmeliterplatz. Kein Wunder: Nagl weiß, was er tut - es ist sein insgesamt fünfter Gemeinderats-Wahlkampf, der dritte als Bürgermeister: „Es geht mir schon darum, den Menschen Furcht und Angst zu nehmen und dieses Miteinander, diese Geborgenheit mit meiner Volkspartei zum Ausdruck zu bringen“, so Nagl.

„Bildung ist das wichtigste Kapital der Freiheit“

Während die anderen Parteien Zielgruppen-Politik betreiben würden, wolle er mit der Grazer ÖVP ein Bürgermeister für alle sein. Nagl setzt auf das Thema Sicherheit, kündigt mobile Polizei-Wachzimmer, mehr Personal für Sicherheitsbehörden und die Ordnungswache an. Seine Hauptanliegen seien aber Bildung und Wohnen: „Bildung ist das wichtigste Kapital der Freiheit. Das zweite ist Eigentum.“

Über 17.000 Wohnungen wurden in den letzten fünf Jahren in Graz gebaut - künftig sollen sie auch für einkommensschwache Menschen wieder leistbar werden: „Ich möchte durch die Schaffung eines Siedlungsfonds - wie es ihn schon einmal gegeben hat - mit relativ großen Durchrechnungszeiträumen zwischen 20 und 30 Jahren Investitionsmittel ausstellen, durch die Menschen die Gelegenheit haben, vom 20 bis zum 45 oder 50 Lebensjahr ein Eigentum zu schaffen, wie das für unsere Eltern auch möglich war“, so der Bürgermeister.

Scharfe Kritik an KPÖ

Nagl setzt auch auf das Thema Nah-Erholung, will den Plabutsch mit einer Seilbahn beleben - und hat auch die Murgondel noch nicht ad acta gelegt. Beim Thema Murkraftwerk spart er nicht mit Kritik an Elke Kahr von der KPÖ: „Wer das ganze Jahr über Armut und Almosen und wie man sie verteilt, redet, der sollte auch dazusagen, dass er mit aller Gewalt mitdabeisein wollte, 1.800 Jobs, die es jetzt für zwei Jahre gibt, zu verhindern“ - mehr dazu in Energie Steiermark beschließt Murkraftwerk-Bau (5.12.2016).

Nagl will mit der ÖVP am 5. Februar die stimmenstärkste Partei stellen und hofft ähnlich gut abzuschneiden wie 2008, als man über 38 Prozent der Wählerstimmen erreichte.

Link: