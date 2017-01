Jugendschutz: Strengere Kontrollen in Trafiken

Mit dem Rauchverbot für Unter-18-Jährige fordert Familienministerin Karmasin (ÖVP) eine weitere Verschärfung des Jugendschutzes. Die Trafikanten ziehen jetzt nach und wollen Jugendliche noch strenger kontrollieren.

In Zusammenhang mit dem von der Familienministerin angestrebten Verbot - mehr dazu in Rauchverbot für unter-18-jährige Steirer möglich (2.1.2016) und Schickhofer für einheitliches Jugendschutzgesetz (3.1.2016) - wird die Initiative nach dem Motto „Wir leben Jugendschutz“ gemeinsam mit der Monopolverwaltung Österreich durchgeführt. Vor allem die Frage nach einem Ausweis bei scheinbar jüngerer Kundschaft, also bei Jugendlichen, die unter 16 Jahre alt sein könnten, soll in Zukunft zum Standard beim Einkauf von Tabakwaren in der Trafik werden.

„Jugendschutz so lückenlos wie möglich umsetzen“

Das Bundesgremium für Tabaktrafikanten und die Monopolverwaltung Österreich setzen auch auf eine verstärkte Bewusstseinsarbeit bei Trafikanten: „Wir wollen damit zeigen, dass wir in den Trafiken die Verantwortung haben - und wir leben den Jugendschutz. Und das müssen wir so lückenlos wie möglich umsetzen. Wir wollen sichergehen, dass wirklich keiner unter 16 zu Zigaretten kommt in der Trafik. “, so Harald Zefferer, Obmann des Landesgremiums der steirischen Tabaktrafikanten.

ORF

Durch die Einführung der Bankomatkartenkontrolle bei Zigarettenautomaten habe man bereits einen wichtigen Schritt gesetzt, und auch beim direkten Verkauf achte man bereits auf die Bestimmungen.

Geldstrafe bei Übertretung möglich

Die neue Initiative sei laut Zefferer somit als weitere Qualitätsoptimierung zu verstehen. Mit der Hilfe von Testkäufen soll die entsprechende Umsetzung kontrolliert werden: „Bei der ersten Übertretung ist ein Aufklärungsgespräch nach dem Motto „Beraten statt strafen“ angedacht, bei der zweiten Übertretung eine kostenpflichtige Nachschulung für den Trafikanten - im Rahmen der Trafikakademie. Und bei der dritten Übertretung geht es schon in Richtung Geldstrafen.“

Unabhängig von den jeweiligen Jugendschutzbestimmungen der einzelnen Bundesländer will man mit der Initiative eine österreichweit einheitliche Linie beim Verkauf von Tabakprodukten aufbauen, die eine lückenlose Einhaltung der Gesetzesvorgaben von Seiten der Trafikanten beinhaltet.

