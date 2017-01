Strommasten beschädigt: Täter gefasst

Die Polizei hat nun einen Tatverdächtigen ausgeforscht, der zwischen Oktober und Dezember 2016 in Schöder im Bezirk Murau mehrere Strommasten angesägt haben soll. Dabei war ein Schaden von über 10.000 Euro entstanden.

Nach umfangreichen Erhebungen gelang es den Beamten der Polizeiinspektion Schöder einen 37-Jährigen aus dem Bezirk Murau als Tatverdächtigen zu fassen. Bei der Befragung zeigte er sich zu den Vorwürfen geständig.

Er habe die Strommasten zwischen Oktober und Dezember 2016 beschädigt - mehr dazu in Strommasten beschädigt Polizei sucht Zeugen (29.12.2016). Erst kurze Zeit zuvor war ein Mann wegen der Beschädigung mehrerer Sendemasten festgenommen worden - mehr dazu in Sabotage an Sendemasten: Täter gefasst (23.12.2016).

Mann habe sich von Strahlung gefährdet gefühlt

Zum Motiv gab der 37-Jährige - ähnlich wie im Fall des Sendemasten-Saboteurs - an, sich durch die von den Strommasten sowie von den mit Strom betriebenen Geräten ausgehende Strahlung gefährdet gefühlt zu haben. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete die Anzeige auf freiem Fuß an.