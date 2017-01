Schützenhöfer: „Es muss ein Dreierduell werden“

Im „Seiermark heute“-Neujahrsgespräch berichtet der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) von einer entscheidenden Phase der ÖVP. Im Kampf um Platz 1 strebe er ein Dreierduell mit SPÖ und FPÖ an.

Im Gespräch mit „ORF Steiermark“-Chefredakteur Gerhard Koch bekräftigt Landeshauptmann Schützenhöfer, dass sich die Zusammenarbeit der großen Koaltion auf Bundesebene in den letzten Wochen verbessert habe. SPÖ-Vizekanzler Christian Kern und ÖVP-Bundeskanzler Reinhold Mitterlehner hätten mit ihren Parteien zu einer besseren Form der Zusammenarbeit gefunden.

Sendungshinweis: „Steiermark heute“, 6.1.2016

Daher sei auch der Bestand dieser Regierung bis 2018 wahrscheinlich. Die Wahl von Alexander Van der Bellen zum Bundespräsidenten habe dazu laut Schützenhöfer wenig beigetragen. Seine Partei - die ÖVP - sei jetzt in einer ganz entscheidenden Phase:

Hermann Schützenhöfer: Für die Volkspartei halte ich es ganz wichtig, dass wir in der Frage, wer kann Erster werden - SPÖ, Freiheitliche oder Volkspartei - mit vorne sind. Wenn das ein Duell Kern-Strache würde, sind wir abgeschlagen. Es muss ein Dreierduell werden, wenn man Duell sagen darf. Sonst sind wir weg vom Fenster.

Steiermark heute: Und wer wird dieser ÖVP-Spitzenkandidat, den Sie jetzt namentlich nicht genannt haben, sein? Sie haben nicht Mitterlehner gesagt. Sie haben nur gesagt: Kern, Strache.

Hermann Schützenhöfer: Wir werden das in der ÖVP besprechen. Der unbestrittene Bundesparteiobmann ist Reinhold Mitterlehner. Ich habe manches Mal Sorge, dass durch die Debatten, die wir da führen - mea culpa, ich habe mich auch schon beteiligt - wir dem Reinhold Mitterlehner nichts Gutes tun, aber schon langsam auch dem absoluten Jahrhundert-Talent Sebastian Kurz nichts Gutes tun.

Steiermark heute: Herr Landeshauptmann, Graz wählt in einem Monat. Siegfried Nagl tritt noch einmal als amtierender Bürgermeister als Kandidat an. Ist er damit eigentlich aus der Kandidatenliste für Ihre potentielle Nachfolge - wann immer die sein mag - ausgeschieden?

Schützenhöfer: Die Grazer Gemeinderatswahl hat ja für die Landtagswahl keine unmittelbare Bedeutung, was den Einfluss anlangt.

Steiermark heute: Aber wenn er antritt - für fünf Jahre - dann impliziert das doch, dass er Bürgermeister bleiben möchte.

Schützenhöfer: Er hat gesagt, sein Lebensmittelpunkt ist Graz - und jetzt tritt er für Graz an. Ob Siegfried Nagl in zehn Jahren einmal Bundeskanzler, Bundespräsident oder sonst irgendetwas wird, lassen wir dahingestellt. Er ist einer der Starken, den wir in der Steiermark haben - in Graz unangefochten. Man muss nur aufpassen, dass nicht alle glauben, der gewinnt sowieso. Wir müssen das auch sozusagen in die Scheune bringen. Denn Menschen über alle Parteigrenzen hinweg mögen ihn und sagen, er soll Bürgermeister bleiben.

Steiermark heute: Sie haben gesagt, in zehn Jahren könnte er das einmal sein. Angeblich soll jetzt Erwin Pröll mit seinem Rückzug aus der Politik kokettieren. Bei Ihnen ist das offenbar nicht der Fall.

Schützenhöfer: Wenn ich jetzt so lange Landeshauptmann bleiben würde, wie es Pröll schon ist, dann wäre ich glaube ich im 89. Lebensjahr. Und dann fragen Sie mich wieder.

