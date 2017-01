Zehnjährige aus Schneeloch gerettet

Alpinpolizisten haben am Donnerstag in der Ramsau eine Schülerin aus einem Scheeloch gerettet. Am weststeirischen Salzstiegl wiederum löste eine Urlauberin aus Wien eine Suchaktion aus.

Die 54-jährige Wienerin hatte am Nachmittag am Salzstiegl zum „Alten Almhaus“ wandern wollen, war aber bei schlechter Witterung vom Weg abgekommen. Sie hatte selbst den Notruf gewählt und wurde nach Einbruch der Dunkelheit auf einem Seitenweg gerettet.

Selbst den Notruf gewählt

Am Rittisberg in der Ramsau im Bezirk Liezen wollte die zehnjährige Skifahrerin aus der deutschen Stadt Bochum allein eine Abkürzung abseits der Pisten von der sogenannten Märchenabfahrt zur Piste Nummer 4 nehmen - dabei übersah sie aber ein Schneeloch und stürzte in die Vertiefung.

Da sie sich selbst nicht mehr befreien konnte, rief sie ebenfalls den Notruf - eine Stunde später hatten die Einsatzkräfte das Mädchen befreit. Das Kind wurde nicht verletzt und bei der Talstation seinem Vater übergeben.