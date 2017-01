Einjähriger verbrühte sich mit heißem Wasser

Ein Kleinkind hat sich am Donnerstag nahe Graz mit heißem Wasser verbrüht. Seine Mutter wollte heißen Wasserdampf inhalieren - in einem unbeobachteten Moment zog aber der Einjährige die Schüssel vom Tisch.

Die 38-Jährige aus Unterpremstätten im Bezirk Graz-Umgebung hatte das heiße Wasser für sich auf den etwa 60 Zentimeter hohen Wohnzimmertisch gestellt und war kurz abgelenkt - in diesem Moment griff ihr Sohn nach der Schüssel und übergoss sich.

Verbrühungen am Oberkörper und an den Beinen

Der Bub erlitt Verbrühungen am Oberkörper und an den Beinen und wurde vom Rettungsdienst in die Kinderklinik nach Graz gebracht. Erst in ein paar Tagen werden die Ärzte abschätzen können, wie schwer die Verletzungen sind.