Krainer-Tod: Kondolenzbuch liegt auf

Am Montag wird Alt-Landeshauptmann Josef Krainer in Graz-St. Veit zu Grabe getragen. Ab Samstag liegt für den in der Vorwoche im 87. Lebensjahr Verstorbenen ein Kondolenzbuch zur Eintragung auf.

Dort, wo Josef Krainer während seiner Amtszeit als Landeshauptmann zahlreiche Steirer geehrt und bei festlichen Anlässen zu Empfängen eingeladen hat, können sich ab Samstag die Steirer von ihm verabschieden: Im Weißen Saal der Grazer Burg liegt ein Kondolenzbuch auf, in das man sich an diesem Wochenende jeweils von 9.00 bis 17.00 Uhr eintragen kann; am Montag ist die Eintragung dann noch von 8.00 bis 12.00 Uhr möglich.

Begräbnis in Graz-St. Veit

Montagnachmittag finden in der Pfarrkirche Graz-St. Veit die Begräbnisfeierlichkeiten für Josef Krainer statt. Das Requiem wird - auf Wunsch des Verstorbenen - vom ehemaligen Diözesanbischof Egon Kapellari zelebriert, Trauerreden werden Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) und der ehemalige Vorarlberger Landeshauptmann Martin Purtscher (ÖVP) halten. Danach wird Krainer im Familiengrab am St. Veiter-Friedhof beigesetzt - mehr dazu in Bischof Kapellari leitet Begräbnis für Josef Krainer.

Trauersitzung des Landtages am Dienstag

Die offizielle Steiermark wird dann am Dienstag des verstorbenen Alt-Landeshauptmannes gedenken: Um 15.00 Uhr findet im Landhaus eine Trauersitzung statt, danach gibt es im Grazer Dom einen Gedenkgottesdienst. Josef Krainer, der von Juli 1980 bis Jänner 1996 steirischer Landeshauptmann war, war in der Vorwoche im 87. Lebensjahr gestorben.