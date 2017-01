Wieder Demo gegen Grazer Murkraftwerk

In Graz hat am Freitag die Plattform „Rettet die Mur“ gemeinsam mit anderen Aktivisten erneut gegen den Bau des Murkraftwerkes in Graz-Puntigam protestiert. Dennoch soll noch im Jänner mit dem Bau begonnen werden.

Mehrere hundert Menschen nahmen an dem Protestmarsch entlang der Mur teil. Die Kraftwerksgegner fürchten, dass der Bau eine enorme Umweltzerstörung nach sich zieht - sie sprechen von rund 16.000 Bäumen, die gerodet werden müssten und fordern nach wie vor eine Volksbefragung - mehr dazu in Murkraftwerk: „16.535 Bäume in Gefahr“ (24.11.2016)

Baustart noch im Jänner geplant

Allerdings: Der Baustart soll noch im Jänner erfolgen. Ab sofort steht auch ein Ombudsmann bereit, der Interessierten Fragen rund um das Kraftwerk beantwortet - mehr dazu in Murkraftwerk: Baustart mit Ombudsmann (29.12.2016).

